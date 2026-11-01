/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகை
ADDED : அக் 31, 2026 09:29 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் ஒன்றிய அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
விருத்தாசலம் அடுத்த எம்.பட்டி கிராமத்தில் 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இந்த கிராம மக்கள் தங்களுக்கு முறையாக நுாறுநாாள் வேலைதிட்டம் வழங்கவில்லை என கூறி, இன்று (அக்.,31) விருத்தாசலம் ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். அவர்களிடம், அங்கிருந்த அலுவலர், மனு கொடுக்குமாறு கூறினார். அதன்பின், கிராம மக்கள் கோரிக்கை மனு கொடுத்தனர்.
மனுவை பெற்ற அலுவலர், அதிகாரிகளிடம் கூறி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை ஏற்று அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.