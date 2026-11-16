வாய்க்காலை அளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகளை கிராம மக்கள் முற்றுகை: சேத்தியாத்தோப்பு அருகே பரபரப்பு
வாய்க்காலை அளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகளை கிராம மக்கள் முற்றுகை: சேத்தியாத்தோப்பு அருகே பரபரப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 11:37 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அருகே பாசன வாய்க்காலை அளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகளை, பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு, தீ குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புவனகிரி தாசில்தார் இளஞ்சூரியின் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஐகோர்ட் உதத்வின்பேரில், வாலாஜா ஏரி பாசன ஜெயங்கொண்டான் வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அளவீடு செய்ய நேற்று மதியம் 1;30 மணிக்கு வந்தனர்.
அதனை அறிந்த கிராம மக்கள் ஒன்று திரண்டு அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு தாங்கள் குடியிருக்கு பட்டா இடத்தை சர்வே எண் 32 என தவறாக வாய்க்கால் நீர்வழி புறம் போக்கு என நிலவரைபடத்தினை மாற்றம் செய்து அளவீடு செய்வதை ஏற்க முடியாத என தடுத்து வாக்குவாதம் செய்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு சிதம்பரம் சப் கலெக்டர் வெங்கடேஸ்வரன் வந்தபோது, அதே பகுதியை சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் மனைவி விஜயகுமாரி,55; தன்மீது மண்ணெண்ணை ஊற்றி தீ குளிக்க முயன்றார். அவரை வருவாய்த்துறையினர் தடுத்து காப்பாற்றினர்.
அதே நேரத்தில் பிரகாஷ் என்பவர், வருவாய்த்துறை ஜீப்பினை தடுத்து நிறுத்த முயன்றபோது வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து அவர் மீது மோதியதில் காயமடைந்தார்.
இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
தகவலறிந்த சேத்தியாத்தோப்பு டி.எஸ்.பி., ராமலிங்கம், இன்ஸ்பெக்டர்கள் எழிலரசி உள்ளிட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, பொதுமக்களை அமைதிப்படுத்தினர்.
பின்னர் கிராம முக்கியஸ்தர்கள், சப் கலெக்டரிடம் 50 குடும்பத்தினர், கடந்த 50 ஆண்டுகளாக இங்குதான் வசித்து வருகிறோம். எம்.ஜி.ஆர்., ஆட்சி காலத்தில் பட்டா கொடுக்கப்படடது. இந்நிலையில் நாங்கள் வசிக்கும் பகுதியை சர்வே 32 என வரைபடத்தில் வருவாய்த்துறையினர் மாற்றி நீர்பாசன பாசன வாய்க்கால் எனக்கூறி அடிக்கடி தொந்தரவு செய்வதாக கூறினர்.
அதனையேற்ற சப் கலெக்டர் தங்களிடம் உள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் பட்டா நாளை 16ம் தேதி கொண்டு வந்து மனு எழுதி கொடுத்தால் நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினார். அதனையேற்று மாலை 4.00 மணிக்கு கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.