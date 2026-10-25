கோவிலை இடிக்கக்கூடாது என ஆர்.டி.ஓ.,விடம் கிராம மக்கள் மனு: அருள் வந்து பெண்கள் ஆடியதால் பரபரப்பு
கோவிலை இடிக்கக்கூடாது என ஆர்.டி.ஓ.,விடம் கிராம மக்கள் மனு: அருள் வந்து பெண்கள் ஆடியதால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 06:34 PM
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 01, 2026 06:34 PM
விருத்தாசலம்: கோவிலை இடிக்கக்கூடாது என வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் ஆர்.டி.ஓ.,விடம் மனு கொடுத்தபோது, பெண்கள் அருள் வந்து ஆடியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் மாவட்டம், திட்டக்குடி அடுத்த ஆவட்டி கிராமத்தில் உள்ள ஓம் சக்தி கோவில் புனரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில், வருவாய் துறை அதிகாரிகள் இந்த கோவிலை இடித்து அகற்ற அளவீடு செய்ததாகக் கூறி, அப்பகுதி மக்கள் விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அங்கிருந்த கிராம பெண் பக்தர்களுக்கு திடீரென அருள் வந்து சாமி ஆடினர். இதனால் ஆர்.டி.ஒ., அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. அதைத்தொடர்ந்து, அவர்கள் ஆசுவாசபடுத்திய பொதுமக்கள், பின்னர் ஆர்.டி.ஓ., வெங்கடேசனை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
அதில், எங்கள் கிராமத்தில் உள்ள பாதை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி தனிநபர் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இறுதி தீர்ப்பு வராத நிலையில், நீதிமன்ற உத்தரவை காரணம் காட்டி, கடந்த 26ம் தேதி திட்டக்குடி தாசில்தார் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை அளவீடு செய்தார்.
கிராமத்தில் உள்ள பாட்டை புறம்போக்கு நிலத்தில் பொதுமக்கள் வரி பணத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் இக்கோவிலை, தனிநபர் ஒருவரின் பேச்சை கேட்டு, தாசில்தார் இடிக்க முயலுகிறார்.
கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து புறம்போக்கு நிலங்களையும் அளவீடு செய்து அரசு பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என ஏற்கெனவே மனு கொடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
வருவாய்த்துறையின் அளவீடு பணிக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்தோம். ஆனால், அளவீடு செய்ததற்கான ரசீது மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு விவரங்களைக் கேட்டதற்கு, வருவாய் ஆய்வாளர் மிரட்டும் வகையில் பேசுகிறார்.
எனவே, பொதுமக்களை மிரட்டும் தாசில்தார், துணை தாசில்தார் மற்றும் வருவாய் ஆய்வாளர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
மனுவை பெற்று கொண்ட ஆர்.டி.ஓ., வெங்கடேசன், வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், அதிகாரிகளிடம் உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.
இதையேற்ற கிராம மக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிஏற்பட்டது.