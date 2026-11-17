இறந்த கோழிகளை சாலையோரம் வீசியதற்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு
இறந்த கோழிகளை சாலையோரம் வீசியதற்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 10:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:25 PM
கடலுார்: கடலுார் அருகே இறந்த கோழிகளை சாலையோரம் வீசிய தொழிலாளர்களிடம் கிராம மக்கள் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் அடுத்த நொச்சிக்காடு, தியாகவல்லி, திருச்சோபுரம், கட்டியங்குப்பம் கிராமங்களில் உள்ள பண்ணைகளில் 2 வாரத்திற்கு முன்பு ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் கொத்து கொத்தாக இறந்தன.இறந்த கோழிகளை ஆய்வு செய்ததில், பறவை காய்ச்சலால் இறந்தது உறுதியானது.
அதனைத் தொடர்ந்து கட்டியங்குப்பத்தில், 5 பண்ணைகளில் இருந்த 34 ஆயிரம் கோழிகளும், கடலுார் மத்திய சிறையில் வளர்க்கப்பட்ட 5 ஆயிரம் கோழிகளும் உயிருடன் பள்ளம் தோண்டி புதைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், கடலுார் அடுத்த திருமானிக்குழி–வானமாதேவி சாலையில் கட்டாரஞ்சாவடி ஓடை அருகில் கடந்த ஒரு வாரமாக இறந்த கோழிகளை சிலர் வீசி விட்டு சென்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசியது.
இந்நிலையில், நேற்றிரவு 7:00 மணிக்கு மீண்டும் சில தொழிலாளர்கள் இறந்த ஏராளமான கோழிகளை வீசினர். அதனையறிந்த கிராம மக்கள், இறந்த கோழிகளை கொட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொழிலாளர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
இப்பிரச்னைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.