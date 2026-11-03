கோவிலை ஒப்படைக்க கோரி கிராம மக்கள் போராட்டம்

ADDED : நவ 02, 2026 04:11 PM
கடலுார்: கோவிலை ஒப்படைக்க வேண்டி, கிராம மக்கள் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,2) வாராந்திர பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டம் நடந்தது. அப்போது, பண்ருட்டி, திருத்துறையூர் கிராம மக்கள் 100க்கும் மேற்பட்டோர், நுழைவு வாயில் அருகில் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர்.
அவர்களிடம் டி.ஆர்.ஓ., புண்ணியகோட்டி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, கிராம மக்கள், திருத்துறையூரில் உள்ள பிடாரி அம்மன் கோவில், கிராம பொது கோவிலாகும். இக்கோவில் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என, கடந்த செப்., மாதம் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கடலுார் இணை ஆணையரால் அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், சில நாட்கள் கழித்து ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளது என, பண்ருட்டி ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல் அலுவலர் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டது. எனவே, கோவிலை மீண்டும் கிராம மக்கள் கட்டுப்பாட்டில் ஒப்படைத்து கோவில் திருப்பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும். கயப்பாக்கம் கிராம மக்கள் பயன்பாட்டிற்கான சுடுகாட்டு பாதையை ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்க வேண்டும் என்றனர்.
டி.ஆர்.ஓ., நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதை ஏற்று கிராம மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.