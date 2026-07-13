விருத்தாசலம் நகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு ரூ. 8.50 கோடி இழப்பு! காய்கறி மார்க்கெட் கடைகள் திறக்காததால் அவலம்
விருத்தாசலம் நகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு ரூ. 8.50 கோடி இழப்பு! காய்கறி மார்க்கெட் கடைகள் திறக்காததால் அவலம்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:30 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:20 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ரூ. 5.41 கோடியில் காய்கறி மார்க்கெட் கட்டியும், மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராததால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக 8.50 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
விருத்தாசலம் - காட்டுக்கூடலுார் சாலையில், நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமாக காய்கறி மற்றும் இறைச்சி மார்க்கெட் இயங்கி வந்தது. விருத்தாசலம் நகரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அன்றாட தேவைக்கு வந்து பொருட்கள் வாங்கி சென்றனர். கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்போதைய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப கடைகள் கட்டப்பட்டதால், அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் வியாபாரிகள், பொது மக்கள் சிரமமடைந்து வந்தனர்.
இதையடுத்து கடந்த 2022 - 2023ம் ஆண்டு கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 5.41 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக மார்க்கெட் கட்டும் பணி துவங்கியது. இதில், ஏ பிரிவில் 127 கடைகள், பி பிரிவில் 48 மற்றும் டி பிரிவில் 15 என மூன்று பரிவுகளாக 190 கடைகள் கட்டப்பட்டன.
வியாபாரிகள், வாடிக்கையாளர்களுக்கு குடிநீர், கழிவறை, மின் விளக்குகள் மற்றும் பார்க்கிங், பேவர்பிளாக் தரைத்தளம் உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டன. அப்போது, முதற்கட்டமாக மார்க்கெட் வளாகத்தில் ஒரு பகுதியில் இருந்த கடைகளை அப்புறப்படுத்தி, கட்டுமான பணிகள் நடந்தது. மற்றொரு பகுதியில் கடைகளை கட்ட துவங்கும்போது, அங்கிருந்த வியாபாரிகள் புதிதாக கட்டப்பட்ட பகுதியில் இடம் ஒதுக்கித் தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர். இதனால் கட்டுமான பணிகள் துவங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. ஒரு வழியாக அனைவரையும் வெளியேற்றி, தற்காலிக இடத்தில் கடைகள் நடந்தன.
கமிஷனர் திட்டவட்டம் கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், சட்டசபை தேர்தல் காரணமாக திறப்பு விழா தள்ளிப்போனது. சமீபத்தில் பொது ஏலம் விட தயாரானபோது சிலர் முறைகேட்டில் ஈடுபடுவதாக தகவல் பரவியது. இதனால், பொது ஏலத்தில் எந்த முறைகேடுகளுக்கும் இடமில்லை. சென்னை ஐகோர்ட் தீர்ப்பின்படி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகளின்படி, தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு உட்புற கடைகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என நகராட்சி கமிஷனர் நகராஜ் திட்டவட்டமாக அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.
பொது ஏலம் ஒத்தி வைப்பு கடந்த 9ம் தேதி வைப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட பொது ஏலம் முன் அறிவிப்பின்றி ஒத்தி வைக்கப்பட்டு விட்டது. பொது ஏலத்தொகை அதிகமாக இருப்பதால் அதனை குறைக்க வேண்டும். ஏற்கனவே செலுத்த வேண்டிய வாடகை பாக்கி தொகையிலும் சலுகை தர வேண்டும். வியாபாரிகளுக்கு முன்னுரிமை தர வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
அதற்கு, பழைய மார்க்கெட்டில் இயங்கி வந்த வியாபாரிகளுக்கு 63 கடைகள் மட்டும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் குலுக்கல் முறையில் வழங்கப்படும். மற்ற கடைகள் பொது ஏலத்தில் விடப்படும் என தெரிவித்தபோது, அதற்கு வியாபாரிகள் தரப்பில் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கவில்லை.
ரூ.8.50 கோடி இழப்பு கடந்த கொரோனா கால வாடகை பாக்கியாக 2.50 கோடி ரூபாய் உள்ள நிலையில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மார்க்கெட் கட்டுமான பணியால் தலா 2 கோடி வாடகை பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. இதனால், நகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு 8.50 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆனால், கடைகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டும் பொது ஏலம் நடைபெறாமல் இருப்பதால், நகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு தொடர்ச்சியாக இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் நகராட்சியால் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போதைய கலெக்டர் அருண்தம்புராஜ் காலத்தில் துவங்கிய மார்க்கெட் கட்டும் பணி, தற்போதைய கலெக்டரின் நிர்வாகத்தில் முடிவடைந்துள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு காலதாமதம் இன்றி பொது ஏலத்தை நடத்தி, டிபாசிட் மற்றும் வாடகை இனங்கள் வாயிலாக நகராட்சிக்கு நிதி ஆதாரத்தை பெறுக்கிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
போக்குவரத்து பாதிப்பு காய்கறி மார்க்கெட்டில் இயங்கி வந்த 100க்கும் மேற்பட்ட கடைகள், இரண்டு ஆண்டுகளாக காட்டுக்கூடலுார் சாலையின் இருபுறமும் இயங்கி வருகிறது. மீன், ஆடு, கோழி மட்டுமல்லாது முட்டை, காய்கறி கடைகளுக்கு வருவோர் சாலையில் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு செல்வதால் கடுமையான வாகன நெரிசல் ஏற்படுகிறது. மேலும், பண்ருட்டி, காட்டுக்கூடலுார் மார்க்கமாக செல்லும் வாகனங்களும் பலமணி நேரம் காத்திருக்கும் அவலம் ஏற்படுகிறது.