﻿ விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் திருவிளக்கு பூஜை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:38 AM
சிதம்பரம்: செல்லியம்மன் கோவில், திருவிளக்கு பூஜையில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
கடலுார் மாவட்ட விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில், சிதம்பரம், செல்லியம்மன் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு நடராஜர் கோவில் பொது தீட்சிதர்கள் குமராஜரதீஷ்தர், ஓதுவார் பாலசுப்பரமணியன் விளக்கு பூஜையை நடத்தி வைத்தனர். நிகழ்ச்சியை விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் கோட்ட பொறுப்பாளர் ஜெயமுரளி கோபிநாத், புதுச்சேரி கோட்ட சேவா அமைப்பளர் ஜோதி குருவாயூரப்பன் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் கடலுார் மா வட்ட பொருளாளர் கிருஷ்ணசாமி, மாவட்ட பொறுப்பாளர் நாராயணன், நகர தலைவர் ராஜாஜி, நகர சேவை பிரிவு அமைப்பாளர் முத்துக்குமரன், செல்லியம்மன் கோயில் அறங்காவலர் தனவந்தர் திருவாடுதுறை ஆய்வர் செந்தில்குமார், ராமநாதன், மற்றும் 1 00க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் ப ங்கேற்றனர்.
தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. நடராஜன் நன்றி கூறினார்