விஷ்வ ஹிந்து பரிஷித் உறுதிமொழி

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ விஷ்வ ஹிந்து பரிஷித் உறுதிமொழி
ADDED : ஆக 14, 2026 07:44 PM
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சிதம்பரம்: சிதம்பரத்தில், விஷ்வ ஹிந்து பரிஷித் சார்பில் அகண்ட பாரத உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
சுதந்திர தின விழாவையொட்டி, பாடுபட்ட தலைவர்களை நினைவு கூறும் வகையிலும், பாரத மாதாவிற்கு அகண்ட பாரத உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. தொடர்ந்து புஷ்பாஞ்சலி நடைபெற்றது.
சி.தண்டேசநல்லுாரில் உள்ள பேச்சியம்மன் கோவிலில் நடந்த உறுதியேற்பு நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் பொறுப்பாளர் ஜெயமுருளி கோபிநாத், கோட்ட பொறுப்பாளர் தர்ம பிரசாத், ஸ்ரீ ஜோதி குருவாயூரப்பன், புதுச்சேரி கோட்ட அமைப்பாளர் கிருஷ்ணசாமி, பா.ஜ., மாவட்ட பொறுப்பாளர் பிரள காளீஸ்வரன், சேவா பாரதி நகர செயலாளர் சசிகுமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.