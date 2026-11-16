/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/விருத்தாசலம் காய்கறி மார்க்கெட் திறப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:46 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டை வரும் 18ம் தேதி முதல்வர் திறந்து வைக்க உள்ளதாக நகராட்சி கமிஷனர் நாகராஜ் கூறியுள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு;
விருத்தாசலம் நகராட்சியில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் ரூ.5.41 கோடி மதிப்பில் புதிதாக நவீன தினசரி காய்கறி மார்க்கெட் கட்டப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து அடிப்படை மற்றும் அதிநவீன வசதிகளுடன் இந்த மார்க்கெட் கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை, வரும் 18ம் தேதி சென்னை தலைமை செயலகத்திலிருந்து தமிழக முதல்வர் விஜய் காணொளி மூலம் திறந்து வைக்கிறார்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.