﻿ வீராணம் ஏரியின் நீர்மட்டம் உயர்வு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:38 AM
காட்டுமன்னார்கோவில்: சென்னை குடிநீருக்காக மேட்டூரில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, வீராணம் ஏரியின் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.
கடலுார் மாவட்டம், காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த வீராணம் ஏரியில் இருந்து சென்னை குடிநீருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 73 கன அடி வீதம் தண்ணீர் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. கோடை மழை போதிய அளவு இல்லாததால், வீராணம் ஏரி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து, கடந்த 7ம் தேதி 275.75 மில்லியன் கனஅடி தண்ணீர் மட்டுமே இருந்தது. அதனால், சென்னைக்கு குடிநீர் அனுப்புவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. அதையடுத்து, சென்னை குடிநீருக்காக மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
அந்த தண்ணீர் கொள்ளிடம் கீழணைக்கு வந்த நிலையில், கடந்த 8ம் தேதி, கீழணையில் இருந்து வீராணம் ஏரிக்கு வடவாறு வழியாக திறக்கப்பட்டது.
கடந்த 9 நாட்களாக வீராணத்திற்கு தண்ணீர் வந்ததையடுத்து, ஏரியின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து நேற்று 528.50 மில்லியன் கன அடியாக இருந்தது. சென்னை குடிநீருக்கு 73 கன அடி தண்ணீர் அனுப்பப்படுகிறது. தற்போது சென்னை குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை குறைக்கும் வகையில் வீராணம் ஏரியில் தண்ணீ ர் நிரப்பப்பட்டுள்ளதால் சென்னை குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.