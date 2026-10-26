போலீஸ் அலைக்கழிப்பால் ஊராட்சிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
போலீஸ் அலைக்கழிப்பால் ஊராட்சிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
UPDATED : அக் 13, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 13, 2026 03:44 PM
தமிழகத்தில் குடிநீர் விநியோகத்தை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. அதில், மாநகராட்சி, நகராட்சி பேரூராட்சி பகுதிகளில் ராட்சத போர்வெல்கள் அமைத்து ஓரிடத்தில் குடிநீரை சேகரித்து விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோன்று கிராமங்களில், மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அந்த கிராமங்களில் ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் சார்பில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து மேல்நிலை நீர் தேக்கத் தொட்டிகளில் ஏற்றி விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பொருத்தப்படும் நீர் மோட்டாருக்கு செல்லும் மின் கேபிள்களை மர்ம நபர்கள் வெட்டி திருடிச் செல்கின்றனர்.
மீண்டும் புதிய கேபிள்கள் அமைக்க ரூ.30 ஆயிரம் முதல் ரூ.50 ஆயிரம் வரை ஊராட்சி நிர்வாகம் செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது.
முறைகேட்டை தவிர்க்க, அதிகாரிகள் மின் கேபிள்கள் திருடு போனால், அது குறித்து போலீசில் புகார் கொடுத்து, சி.எஸ்.ஆர்., நகல் கட்டாயம் வாங்கி வைக்க வேண்டும் என ஒன்றிய அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
ஆனால், மின் கேபிள்கள் திருடு போனது குறித்து ஊராட்சி செயலர்கள் புகார் கொடுக்க சென்றால், போலீசார் பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்புகின்றனர். அப்படியே புகாரை வாங்கிக் கொண்டாலும் சி.ஆர்.ஆர்., கொடுக்காமல், அலைக்கழிக்க வைக்கின்றனர். இதனால், கிராமங்களில் வாரக்கணக்கில் குடிநீர் பஞ்சம் நிலவுவது தொடர்கதையாக உள்ளது.
இவ்வாறு கம்மாபுரம் ஒன்றிய பகுதிகளில் தொடர்ந்து கேபிள்கள் திருடு போவதால் பல்வேறு பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்த கேபிள்களை திருடும் ஆசாமிகள் சொற்ப விலைக்கு விற்றுச் செல்கின்றனர்.
கிராமங்களில் குடிநீர் விநியோகத்தை சீர்குலைத்து வரும் கேபிள் திருடர்களை பிடிக்க போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், திருடப்படும் கேபிள்களை குறைந்து விலைக்கு வாங்குவோரையும் வழக்கில் குற்றவாளியாக சேர்த்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்க போலீசார் முன் வரவேண்டும். அப்போதுதான், இந்த மின்கேபிள் திருட்டை தடுக்க முடியும். கிராமங்களிலும், குடிநீர் பிரச்னை ஏற்படாது.