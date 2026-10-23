குடிநீர் விநியோகம் ‘கட்’ நெல்லிக்குப்பத்தில் மக்கள் அவதி
குடிநீர் விநியோகம் ‘கட்’ நெல்லிக்குப்பத்தில் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பத்தில் அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் குடிநீர் விநியோகம் தடைப்பட்டதால் மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி மூலம் காலை மற்றும் மாலை என இரு வேளையும் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் நகர மக்கள் மற்ற குடிநீர் ஆதாரங்களை மறந்து நகராட்சி மூலம் வழங்கும் குடிநீரையே நம்பியுள்ளனர்.
ஜம்புலிங்கம் பூங்கா மற்றும் நகராட்சி வளாகத்தில் இருக்கும் டேங்கில் இருந்தே பெரும்பான்மையான பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இரு இடங்களிலும் மின்தடை ஏற்பட்டால் மாற்று ஏற்பாடாக ஜெனரேட்டர் வைத்துள்ளனர்.
நேற்று காலை 9 முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட்டது. அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் ஜெனரேட்டரை இயக்காததால் மாலை நேர குடிநீர் விநியோகம் பாதித்தது. அதிகாரிகள் வெளியூரில் இருந்து பணிக்கு வருவதால் மக்களின் சிரமத்தை உணராமல் உள்ளனர். வரும் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்துக்குள் ஜெனரேட்டர்களை தயார் நிலையில் வைத்திருப்பது நல்லது.