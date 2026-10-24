/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஶ்ரீ பவானி கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு வரவேற்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 03:17 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:14 PM
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வேப்பூர்: வேப்பூர் அடுத்த கண்டப்பங்குறிச்சி ஶ்ரீ பவானி மருந்தியல் கல்லூரி சார்பில், முதலாமாண்டு மாணவர்கள் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, ஶ்ரீ பவானி கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் நாராயணன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் மகாலட்சுமி முன்னிலை வகித்தார். நிர்வாக அலுவலர் சடையமுத்து வரவேற்றார்.
தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலையின் மருந்தியல் துறை தலைவர் அகிலாண்டேஸ்வரி, அண்ணாமலை பல்கலையின் மருந்தியல் துறை பேராசிரியர் ராணி ஆகியோர் மருந்தியல் படிப்பின் முக்கியத்துவம், வேலைவாய்ப்பு குறித்து விளக்கம் அளித்தனர்.
கல்லூரி முதல்வர் செந்தில், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். அதில், முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் பூங்கொத்து வழங்கி வரவேற்றனர்.