புறநகர் பஸ் நிலையம் அமைப்பது எப்போது? விருதை நகர மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
புறநகர் பஸ் நிலையம் அமைப்பது எப்போது? விருதை நகர மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : நவ 05, 2026 04:28 PM
படம் உள்ளது.
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகரின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காண விரைந்து புறநகர் பஸ் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கியுள்ளது.
சென்னை - ஜெயங்கொண்டம், கடலுார் - திருச்சி, சிதம்பரம் - சேலம் மார்க்கத்தில், விருத்தாசலம் முக்கிய சந்திப்பாக உள்ளது. பஸ், லாரி, கார் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் இப்பகுதிக்கு வந்து செல்கின்றன.
மேலும், கடலுார் துறைமுகம், நெய்வேலி என்.எல்.சி., சேத்தியாத்தோப்பு, பெண்ணாடம், ஏ.சித்துார் சர்க்கரை ஆலைகள், சிமென்ட் ஆலைகளுக்கு மூலப்பொருட்கள், உற்பத்திப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் கனரக வாகனங்களும் செல்கின்றன.
கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன், அப்போதைய தி.மு.க., அமைப்பு செயலாளர் செல்வராஜிக்கு சொந்தமான இடத்தில், அன்றைய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பஸ் நிலையம் கட்டப்பட்டது. ஆனால், பயணிகள் வருகை பல மடங்கு அதிகரித்து விட்டது.
இருப்பினும் சுகாதாரமான குடிநீர், கழிவறை, இருக்கை வசதிகள், போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் தன்னிறைவாக இல்லை. மேலும், விருத்தாசலம் அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை 1, 2 ஆகியவற்றில் இருந்து பெரு நகரங்கள் முதல் குக்கிராமங்கள் வரை 145க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
கடலுார், விழுப்புரம், கும்பகோணம், சேலம், மதுரை உட்பட பல்வேறு கோட்டங்களில் இருந்தும் அரசு பஸ்கள், தனியார் பஸ்கள் வந்து செல்வதால் அவற்றை நிறுத்துவதற்கு போதுமான இடவசதி இல்லை. பஸ் நிலையத்திற்கு சென்று வரும் அரசு, தனியார் பஸ்களால் காலை, மாலை நேரங்களில் வாகன நெரிசல் கடுமையாக தொடர்கிறது.
எனவே, போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் இடநெருக்கடியை தவிர்க்கும் வகையில், விருத்தாசலம் நகருக்கு வெளியே புறநகர் பஸ் நிலையம் அமைத்திட த.வெ.க., ஆட்சியில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சட்டசபையில் பேச்சு:
அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் கலைச்செல்வன் எம்.எல்.ஏ., – தி.மு.க., ஆட்சியில் ராதாகிருஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ., ஆகியோர் பஸ் நிலைய இட நெருக்கடி குறித்து சட்டசபையில் பேசியும் புதிதாக பறநகர் பஸ் நிலையம் அமைத்திட எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. மேலும், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அப்போதைய அமைச்சர் நேரு, 5 ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் உடனடியாக பஸ் நிலையம் கட்டி விடலாம் என பதிலளித்தார்.
கூடுதல் வளர்ச்சி பெறும்:
விருத்தாசலம் - சேலம் புறவழிச்சாலையில் புறநகர் பஸ் நிலையம் அமைத்தால், நகர விரிவாக்கத்திற்கு ஏதுவாக இருக்கும். இதன் மூலம் கடைகள் வாடகை, வாகன நிறுத்த கட்டணம், பிற பஸ்களுக்கு நுழைவுவரி மற்றும் புதிய கடைகளுக்கு சொத்து வரி, குடிநீர் இணைப்பு என பல இனங்களில் நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு வருவாய் பெருகும். பிரதான சாலைகளில் வாகன நெரிசலும் குறையும்.
இதன் மூலம் கிராமங்களுக்கு செல்லும் பஸ்களை தற்போதைய பஸ் நிலையத்திலும், புறநகர் பஸ் நிலையத்தில் நெடுந்துார மற்றும் பிற மாவட்ட பஸ்களையும் நிறுத்தி செல்லலாம். இதனால் பயணிகள் மட்டுமல்லாது பொது மக்கள், வியாபாரிகளும் பயனடைவர்.