தீவிரப்படுத்தப்படுமா மாவட்டத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் மீண்டும்... நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க நடவடிக்கை தேவை
தீவிரப்படுத்தப்படுமா மாவட்டத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் மீண்டும்... நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்க நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:15 AM
ADDED : நவ 19, 2026 03:46 PM
விருத்தாசலம்: மாவட்டத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்கும் வகையில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை தீவிரப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மழைநீரை வீணாக்காமல் சேமிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசால் மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டது. அரசு அலுவலகங்கள், குடியிருப்புகள், வணிக வளாகங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் கட்டாயமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் மழைநீர் வீணாக வெளியேறுவதை தடுக்க மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டன. இதனால் மழைநீர் மண்ணுக்குள் நேரடியாக சென்றதால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிவடையாமல் பாதுகாக்கப்பட்டது.
நாளடைவில் இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணராமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது. மாடிகளில் இருந்து மழைநீர் வழிந்தோடும் வகையில் போடப்பட்ட பிளாஸ்டிக் குழாய்கள் உடைந்தும், தண்ணீர் சேமிக்கும் தொட்டிகள் துார்ந்தும் பயனற்ற வகையில் காட்சிப்பொருளாக மாறின.
இதனால் மழைநீர் சாலைகளிலும், வடிகால் வழியாக ஆறுகளிலும் கலந்து கடலில் சென்று வீணாகி வருகிறது. கடலுார் மாவட்டத்தை பொருத்தவரையில், நகர்ப்புற குடியிருப்புகளில் போர் வெல்கள் செயலிழந்து வருகின்றன.
குறிப்பாக, 400 அடி ஆழத்தில் கிடைத்து வந்த தண்ணீர், 800 முதல் 900 அடிக்கு கீழே சென்று விட்டது. இதனால் 2 முதல் 5 லட்சம் ரூபாய் வரையில் செலவழித்து, பல அடி ஆழத்திற்கு போர்வெல் போடும் நிலைக்கு பொது மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி நின்றால் மட்டுமே நீர்மட்டம் உயரும் நிலையில், ஆறுகள் வறண்டு கிடப்பதால் குடிநீருக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளும் தண்ணீருக்கு தவிக்கும் நிலை உள்ளது.
இதனை தடுக்கும் வகையில் கிடப்பில் போடப்பட்ட மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை, கடலுார் மாவட்டத்தில் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முதற்கட்டமாக அரசு அலுவலகங்கள், அரசுப் பள்ளி, கல்லுாரிகளில் பாழாகி கிடக்கும் தொட்டிகளை அகற்றிவிட்டு, புதிதாக அமைக்க வேண்டும்.
அதுபோல், புதிதாக கட்டப்படும் அலுவலகங்கள், வீடுகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், வணிக வளாகங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இதன் மூலம் வரவிருக்கும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு பிரச்னையில் இருந்து எதிர்கால சந்ததிகளை காப்பாற்ற முடியும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்கின்றனர்.
இரண்டாவது முறையாக:
முன்னாள் முதல்வர் ஜெ., மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை கட்டாயமாக்கிட உத்தரவிட்டார். அப்போது, அரசு அலுவலகங்களிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. அதன்பின் வந்த ஆட்சிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த அறிவிப்பு இல்லை.
புதிதாக த.வெ.க., ஆட்சிப்பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்திற்கு முதல்வர் விஜய் புத்துயிர் கொடுத்துள்ளார். ஜெ.,வுக்கு பிறகு இத்திட்டத்தில் விஜயின் ஆர்வம் சமூக ஆர்வலர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.