மொத்த மருந்து விற்பனை ஊழியர் சங்கம் தீபாவளி தொகுப்பு வழங்கல்
மொத்த மருந்து விற்பனை ஊழியர் சங்கம் தீபாவளி தொகுப்பு வழங்கல்
UPDATED : நவ 01, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:44 PM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்ட மொத்த மருந்து விற்பனை ஊழியர் சங்கம் சார்பில் தீபாவளி பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் விழா மஞ்சக்குப்பத்தில் நடந்தது.
மொத்த மருந்து விற்பனை ஊழியர்கள் சங்க உறுப்பினர் தமிழ் எழிலன் வரவேற்றார். கடலுார் சரக மருந்து வணிகர்கள் சங்க செயலாளர் பிரகாஷ், சங்க பொருளாளர் கார்த்திகேயன், வேக்ஸின் நிறுவனர் ரங்கராஜ், பழனியப்பன், மோகன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று, மொத்த மருந்து விற்பனை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு தொகுப்புகளை வழங்கினர்.
தொடர்ந்து, நடந்த கூட்டத்தில் மொத்த மருந்து விற்பனை ஊழியர்கள் சங்க தலைவர் ரவி, செயலாளர் சுதாகர், பொருளாளர் செல்வராஜ் வரவு–செலவு கணக்குகளை சமர்ப்பித்தனர். கூட்டத்தில் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் பணிபுரிந்து சங்கத்தின் சந்தாவை உயர்த்த வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.