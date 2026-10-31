பைக் மீது டிப்பர் லாரி மோதல் மனைவி பலி: கணவர் ‘அட்மிட்’
பைக் மீது டிப்பர் லாரி மோதல் மனைவி பலி: கணவர் ‘அட்மிட்’
ADDED : அக் 31, 2026 07:47 PM
கடலுார்: சிகிச்சைக்கு சென்ற தம்பதி மீது, டிப்பர் லாரி மோதியதில் மனைவி இறந்தார். படுகாயமடைந்த கணவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
கடலுார், காரைக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன்,58; இவரது மனைவி கோகிலா,53; மகேந்திரன் சிறுநீரக பிரச்னைக்காக, இன்று (அக்.,31) தனது மனைவியுடன் காட்டுக்குப்பம் அருகே மருத்துவமனைக்கு புறப்பட்டார்.
ஆல்பேட்டை அருகே சென்றபோது, பின்னால் வந்த டிப்பர் லாரி, பைக் மீது மோதியது. அதில், கோகிலா துாக்கி எரியப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். படுகாயமடைந்து, உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த மகேந்திரனை, அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
விபத்து குறித்து கடலுார் புதுநகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.