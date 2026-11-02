வன விலங்குகளால் மக்காச்சோளம் சேதம் விவசாயிகள் வேதனை
வன விலங்குகளால் மக்காச்சோளம் சேதம் விவசாயிகள் வேதனை
UPDATED : நவ 02, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:59 PM
வேப்பூர்: மக்காச்சோள கதிர்களை வன விலங்குகள் நாசம் செய்வதால் விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர்.
நல்லுார் மற்றும் மங்களூர் ஒன்றியங்களில், 130 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இப்பகுதியினர், விவசாயம் மற்றும் அதை சார்ந்த கூலி தொழில்களை செய்து வருவாய் ஈட்டுகின்றனர்.
இங்கு, ஆண்டுதோறும் 80 முதல் 90 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மக்காச்சோளம் பயிரை சாகுபடி செய்து, 1.50 லட்சம் டன் வரை விவசாயிகள் அறுவடை செய்கின்றனர்.
நடப்பாண்டு, நல்லுார் மற்றும் மங்களூர் ஒன்றியங்களில், 85 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மக்காச்சோள பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன
தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்ததால் காய்ந்த மக்காச்சோளம் பயிர்கள் மீது உழுது, மீண்டும் மக்காச்சோளத்தை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்தனர். அதில், தப்பிய பயிர்கள் பூ விட்டு, கதிர்கள் பிடித்து அறுவடைக்கு தயாராகி வருகின்றன.
இந்நிலையில், கிருஷ்ணாபுரம் வனத்தையொட்டியுள்ள, பெரியநெசலுார், விளம்பாவூர், அடரி, ரெட்டாக்குறிச்சி, மாங்குளம், சிறுபாக்கம், அரசங்குடி ஆகிய பகுதிகளில், சாகுபடி செய்த மக்காச்சோள வயல்களுக்குள் காட்டுப்பன்றி, குரங்கு உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் புகுந்து, கதிர்களை தின்று நாசம் செய்வதால், விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர்.
இது குறித்து பெரியநெசலுார் விவசாயிகள் கூறியதாவது:
கிருஷ்ணாபுரம் வனத்தில் உள்ள காட்டுப்பன்றிகள், குரங்குகள் உணவிற்காக வனத்தை விட்டு வெளியேறி அறுவடைக்கு தயாராகி வரும் மக்காச்சோளம் கதிர்களை தின்று, பயிர்களை நாசம் செய்கின்றன. ஏக்கருக்கு, தலா ரூ., 30 ஆயிரம் வரை செலவு செய்த நிலையில், வன விலங்குகளை கட்டுப்படுத்த போராடி வருகிறோம். இதற்கு, வேளாண் மற்றும் வனத்துறையினர் நிரந்தர தீர்வுக்கான வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.