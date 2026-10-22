சம்பா விவசாயிகளை பாதுகாக்க வழிகாட்டுதல் வெளியாகுமா? கொள்முதல் நிலையங்களில் கண்காணிப்பு தேவை
சம்பா விவசாயிகளை பாதுகாக்க வழிகாட்டுதல் வெளியாகுமா? கொள்முதல் நிலையங்களில் கண்காணிப்பு தேவை
UPDATED : அக் 09, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:24 PM
விருத்தாசலம்: மழையில் நனைந்து நெல் மூட்டைகள் வீணாகாமல், சம்பா விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் வகையில், நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் வழிகாட்டுதல் வெளியிட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சமீபத்தில் சொர்ணவாரி நெல் அறுவடையின்போது மாவட்டம் முழுவதும், 120க்கும் அதிகமான நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் வாயிலாக விவசாயிகளிடம் இருந்து நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. ஆனால், சேமிப்பு கிடங்குகளில் இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக, கொள்முதல் நிலையங்களில் இருந்து மூட்டைகளை ஏற்றிச் செல்லாமல் காலம் தாழ்த்தப்பட்டது.
இதனால், மாலை நேரங்களில் பெய்த திடீர் மழையில் நனைந்து நெல்மணிகள் முளைக்கும் அவலம் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனைச் சுட்டிக்காட்டி, 'தினமலர்' நாளிதழில் செய்தி வெளியானதும் சேமிப்புக் கிடங்குகளில் இருந்த நெல் மூட்டைகளை அகற்றும் பணி துவங்கியது. ஆனால், கொள்முதல் நிலையங்களில் இருந்து மூட்டைகள் அகற்றப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு கொள்முதல் நிலையங்களிலும் 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான நெல் மூட்டைகளும், நெல் குவியல்களும் தார்பாய் போட்டு மூடியும், திறந்தவெளியிலும் கிடந்தன. இவை மழையில் நனைந்து முளைத்து, அழுகி வீணாகும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டன. மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் விவசாயிகள், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை என புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
வேளாண் புள்ளிப்பட்டியல்:
ஒவ்வொரு நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் சாகுபடி செய்யப்படும் நெல் பரப்பு, அதிலிருந்து அறுவடையாகும் நெல்மணிகள் குறித்த புள்ளிப்பட்டியல் வேளாண்துறை சார்பில் தயாராக இருக்கும். அதற்கேற்ப கொள்முதல் நிலையங்களில் மூட்டைகள் பெறப்பட்டு, விவசாயிகளுக்கு பட்டுவாடா செய்யப்படும்.
இதற்கு, விவசாயிகளின் அடங்கல் சான்றுகள் பெறப்படுவது வழக்கம். ஆனால், பிற மாவட்ட எல்லையொட்டிய கொள்முதல் நிலையங்களில் விதிமீறலாக தறவான அடங்கல் சான்றுகள் வழங்கி, மாற்று மாவட்ட நெல் மூட்டைகளும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர்.
வேளாண்துறை சமர்பித்த அடங்கல் விபரங்களை கடந்து, அளவுக்கு அதிகமாக, ஒவ்வொரு கொள்முதல் நிலையங்களிலும் நெல் மூட்டைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளதாக நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல நிர்வாகம் கண்டறிந்தது. இதனால், கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு அனுமதித்த அளவை விட கூடுதல் நெல் மூட்டைகளை விற்பனைக்கு எடுக்க வேண்டாம் என வாய்மொழி உத்தரவிடப்பட்டது.
கூட்டுசதி காரணம்:
பல்வேறு பகுதிகளில் வேளாண் மற்றும் கொள்முதல் நிலைய ஊழியர்களின் முறைகேடான செயலால் ஒரு மாத காலமாக அறுவடை செய்த நெற்பயிர்களுடன் திறந்த வெளியில் விவசாயிகள் காத்திருந்து அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். கடந்தகால ஆட்சிகளை போல, தற்போதைய ஆட்சியிலும் விவசாயிகள் வஞ்சிப்பது தொடர்கிறது என விவசாயிகள் புலம்பும் நிலை ஏற்பட்டது.
இது குறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், 'சில புரோக்கர்கள் துணையுடன் விவசாயிகள் பெயரில் போலியான அடங்கல் சான்று கொடுத்து, நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்துள்ளனர். குறிப்பாக, ஒரு கிராமத்தில் 192 ஏக்கருக்கு உண்டான 13 ஆயிரம் சாக்கு மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும், கூடுதலாக வரும் மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்ய வேண்டாம் என மண்டல அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி விவசாயிகள் ஒரு மாத காலமாக நெல் மணிகளுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், 13 ஆயிரம் சாக்கு மூட்டைகள் எப்படி நிரம்பியிருக்கும். முறைகேடான அதிகாரிகளால், விவசாயிகள் மாதக்கணக்கில் காத்திருந்தும் பயனில்லாமல் போனது’ என்றனர்.
விவசாயிகள் கோரிக்கை:
தற்போது, மாவட்டம் முழுவதும் 2 லட்சம் ஏக்கருக்கு அதிகமான பரப்பளவில் சம்பா நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. சொர்ணவாரி பட்டத்தை தாண்டி நெல் மூட்டைகள் அறுவடை செய்யப்படும். வழக்கத்திற்கு அதிகமாக நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் கூடுதலாக திறக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, அந்தந்த கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளின் அடங்கல் சான்றுகள் முறையாக உள்ளதா என்பதை வேளாண், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
பட்டியல் எழுத்தர்களுக்கு விவசாயிகள், புரோக்கர்கள், வியாபாரிகள் யார் என்பது நன்றாக தெரியும். புரோக்கர் தரும் போலியான ரசீதுகளை புறந்தள்ளி, விவசாயிகளிடம் இருந்து மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டும். இதனால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படாமல், அருகிலுள்ள கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகளை விற்பனை செய்வார்கள்.
எனவே, சம்பா சாகுபடி விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் வேளாண் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் முன்னதாகவே ஆய்வு கூட்டம் நடத்த வேண்டும். நெல் கொள்முதல், சாக்குகள் தேவை, சேமிப்பு கிடங்குகளில் இருப்பு, வாரந்தோறும் கொள்முதல் நிலையங்களில் இருந்து மூட்டைகளை அகற்றுதல் போன்ற பணிகளை திட்டமிட்டு, சம்பா அறுவடை காலத்தில் செயல்படுத்த வேண்டும்.
இதன் மூலம் மழை காலங்களில் நெற்பயிர்கள் வீணாவதும், மாதக்கணக்கில் விவசாயிகள் காத்து கிடப்பதும் தவிர்க்கப்படும். இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய வழிகாட்டுதலை முன்னதாகவே வெளியிட்டு, சம்பா விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.