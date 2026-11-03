பரங்கிப்பேட்டை தாலுகாவாக மாற்றப்படுமா? 30 கிராம மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
பரங்கிப்பேட்டை தாலுகாவாக மாற்றப்படுமா? 30 கிராம மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 05:21 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:16 PM
பரங்கிப்பேட்டை: பரங்கிப்பேட்டையை, தாலுகாவாக மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என 30 கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டத்தில், வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் பரங்கிப்பேட்டை நகரமும் ஒன்று. ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் பரங்கிப்பேட்டை முக்கிய வாணிப தலமாக விளங்கியது. கப்பல் துறைமுகம், இரும்பு தொழிற்சாலை செயல்பட்டது. இங்கிருந்து, வெளிநாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இரும்பு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.
சென்னை எக்மோர் ரயில் நிலையத்தில், ரயில் தண்டவாளங்களில் 'மேடு இன் போர்ட்நோவா' என காட்சியளிக்கும். இப்படி, வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பகுதியாகும். தற்போது, நகர வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப பரங்கிப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், பேரூராட்சி அலுவலகம், போலீஸ் நிலையம், மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக கடல்வாழ் உயிரின ஆராய்ச்சி மையம், பத்திரப்பதிவு அலுவலகம், தீயணைப்பு நிலையம், அரசு மருத்துவமனை, ரயில் நிலையம், அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் உள்ளது.
பரங்கிப்பேட்டையை சுற்றியுள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள், விவசாயிகள், வியாபாரிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் பல்வேறு தேவைகளுக்கு பரங்கிப்பேட்டைக்கு வந்து செல்கின்றனர். இப்படி முக்கியம் வாய்ந்த பகுதியில் தாலுகா அலுவலகம் இல்லாததால், பரங்கிப்பேட்டையை சுற்றியுள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
பரங்கிப்பேட்டை வருவாய் குறுவட்டம், சிதம்பரம் தாலுகாவில் இருந்தது. கடந்த 2015ம் ஆண்டு புவனகிரியில் தாலுகா அலுவலகம் புதியதாக கொண்டு வரப்பட்டப்போது, பரங்கிப்பேட்டை வருவாய் குறுவட்டம், புவனகிரி தாலுாகாவில் இணைக்கப்பட்டது.
பரங்கிப்பேட்டை வருவாய் குறுவட்டத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள், விவசாயிகள், வணிகர்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்கு செல்ல, இரண்டு பஸ்களில் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால், அவர்களுக்கு கால விரையம், பொருட்செலவும் ஏற்பட்டு வருகிறது.
பரங்கிப்பேட்டையில், தாலுாகா அலுவலகம் கொண்டு வரப்பட்டால், பரங்கிப்பேட்டை குறுவட்ட மக்கள் எளிதாக தாலுாகா அலுவலகத்திற்கு வந்து செல்ல முடியும். கிள்ளை பேரூராட்சி மற்றும் கிள்ளையை சுற்றியுள்ள சில கிராமங்கள், பரங்கிப்பேட்டை கடற்கரையோர சில கிராமங்களை பரங்கிப்பேட்டை தாலுகாவோடு இணைத்தால், அப்பகுதி மக்களும் எளிதாக வந்துச்செல்ல முடியும்.
பரங்கிப்பேட்டை பகுதி வளர்ச்சி பெறவும், இப்பகுதி பொதுமக்களின் சிரமத்தை குறைக்க பரங்கிப்பேட்டையில் தாலுாகா அலுவலகம் கொண்டு வர அரசுக்கு, மாவட்ட நிர்வாகமும், மக்கள் பிரதிநிதிகளும் பரிந்துரைக்க வேண்டும் என 30 கிராமங்களை சேர்ந்த மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.