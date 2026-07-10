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﻿ அரசு டவுன் பஸ் இயக்கப்படுமா?

﻿ அரசு டவுன் பஸ் இயக்கப்படுமா?

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:05 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:05 AM

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விருத்தாசலம்: மங்கலம்பேட்டை அடுத்த கட்டியநல்லுாரில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். அத்தியாவசிய தேவைக்கும், மாணவர்கள் பள்ளி, கல்லுாரிக்கும் விருத்தாசலம், மங்கலம்பேட்டை, உளுந்துார்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தினசரி சென்று வருகின்றனர்.

கிராமத்திற்கென டவுன் பஸ் இயக்கப்படாததால், 4 கி.மீ., துாரம் உள்ள கோ.பூவனுார் பகுதிக்கு நடந்து சென்று பஸ் ஏறிச் செல்கின்றனர்.

இது குறித்து சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

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