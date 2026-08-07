அண்ணா விளையாட்டரங்கில் சுதந்திர தினவிழா நடக்குமா?

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:59 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:41 PM
கடலுார்:கடலுார் அண்ணா விளையாட்டரங்கில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் சுதந்திர தினவிழா இந்த ஆண்டு நடத்த வாய்ப்பில்லாத சூழல் உருவாகியுள்ளதால், மாற்று இடத்தை அதிகாரிகள் தேடிவருகின்றனர்.
கடலுார் அண்ணா விளையாட்டரங்கில் ஆண்டுதோறும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சுதந்திர தினவிழா மற்றும் குடியரசு தினவிழா பிரமாண்டமாக நடைபெறும். கலெக்டர் தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து, போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொள்வார். தொடர்ந்து மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சி காலை 11 மணிவரை நடைபெறும்.
இந்நிலையில் அண்ணா விளையாட்டரங்கில் தற்போது 'சிந்தட்டிக் டிராக்' அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மைதானத்தின் நடுப்பகுதி தாழ்வாக உள்ளதால், மேடாக்க கிராவல் நிரப்பப்பட்டு, அதை சுற்றி வாய்க்கால் கட்டப்பட்டு வருகிறது. சின்தட்டிக் டிராக் மையத்தில் புல் தரை வளர்த்து அதை 'ஸ்பிரிங்கலர்' மூலம் தண்ணீர் தெளிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
'சிந்தட்டிக் ட்ராக்' முழுவதும் தார் ஊற்றிய பின்னர் பல்வேறு சிந்தட்டிக் லேயர் போட வேண்டியுள்ளது. இந்த பணிகள் எல்லாம் முடிவுற ஓராண்டிற்கு மேலாகும் எனக் கூறப்படுகிறது. அதனால், வரும் 15ம் தேதி சுதந்திர தினவிழாவை, அண்ணா மைதானத்தில் நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை.
அதனால், சுதந்திர தினவிழாவை அருகாமையில் உள்ள தனியார் பள்ளி விளயைாட்டு மைதானத்தில் நடத்தலாமா அல்லது, அண்ணா மைதானத்திற்கு பக்கத்தில் உள்ள நகராட்சி திடலில் நடத்தலாமா என அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகின்றனர்.