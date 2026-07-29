இருளில் மூழ்கிய ரூ.37 கோடி மேம்பாலம் தொடர் விபத்துகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுமா?
இருளில் மூழ்கிய ரூ.37 கோடி மேம்பாலம் தொடர் விபத்துகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுமா?
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:51 AM
க டலுார் - விருத்தாசலம்- - சின்ன சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை (சி.வி.எஸ்., சாலை) மேம்பாட்டுப் பணி நிறைவடைந்து, வாகன நெரிசல் ஓரளவு குறைந்துள்ளது. இந்நிலையில், சி.வி.எஸ்., சாலையுடன் சேலம் மற்றும் குப்பநத்தம் புறவழிச்சாலைகள் இணையுமிடத்தில், புறவழிச்சாலைகளில் இருந்து வந்து பிரியும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம் அதிகரித்தது.
இதனைச் சுட்டிக்காட்டி, 'தினமலர்' நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, கடலுார் சாலையில் உள்ள புதுக்கூரைப்பேட்டை பஸ் நிறுத்தம் அருகில் இருந்து, வேளாண் அறிவியல் நிலையம் வரை 1 கி.மீ., தொலைவிற்கு சர்வீஸ் சாலையுடன் 37 கோடி ரூபாயில் புதிதாக மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது.
தற்போது, பயன்பாட்டில் உள்ள மேம்பாலத்தில் மின் விளக்குகள் பொருத்தப்படாததால், தினமும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்குவது தொடர்கிறது. சமீபத்தில், தொகுதியில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா எம்.எல்.ஏ., அதிக விபத்துகள் நிகழும், புதுக்கூரைப்பேட்டை மேம்பாலம் மற்றும் கோ.பொன்னேரி ரவுண்டானாவை ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்திச் சென்றார். மேலும், கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாரிடம் மனுவும் கொடுத்துச் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன், புதுக்கூரைப்பேட்டையில் இருந்து ஒரே பைக்கில் சென்ற ஹரிகிருஷ்ணன், 29, இவரது சகோதரர் ஜெயகிருஷ்ணன், 31, மனைவி பிரேமா, 30, ஆகியோர் மீது அடையாளம் தெரியாத கார் மோதியதில், மேம்பாலத்தில் இருந்து துாக்கி வீசப்பட்ட பிரேமா சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். சகோதரர்கள் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கடந்த ஜனவரியில், விருத்தாசலம் அடுத்த எடையூரை சேர்ந்த செல்வராஜ் மனைவி ரங்கநாயகி, 40, உறவினர் சிவராஜ், 37, என்பவருடன், வடலுார் வள்ளலார் விடுதியில் தங்கிப் படிக்கும் தனது மகன் சக்திவேலை, 14, மொபட்டில் அழைத்து வந்தபோது, நிலைதடுமாறி தடுப்புக்கட்டையில் மோதியதில் ரங்கநாயகி, சிவராஜ் இறந்தனர். லேசான காயங்களுடன் சக்திவேல் உயிர் பிழைத்தார்.
இந்த இருவேறு சம்பவங்களில் ஒன்றரை வயது குழந்தையும், 14 வயது சிறுவனும் தாயை இழந்து தவிக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுபோல், மின் வெளிச்சமின்றி எதிரெதிர் திசைகளில் வரும் வாகனங்களில் மோதி, தினமும் பலர் காயமடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, இனியாவது புதுக்கூரைப்பேட்டை மேம்பாலத்தில் விபத்துகள் நிகழா வண்ணம் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள், பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.