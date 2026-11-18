ரயில் நிலையம் செல்லும் தார் சாலை அகலப்படுத்தப்படுமா?
ரயில் நிலையம் செல்லும் தார் சாலை அகலப்படுத்தப்படுமா?
UPDATED : நவ 17, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:34 PM
பெண்ணாடம்: பெண்ணாடம் ரயில் நிலையம் செல்லும் சாலையை அகலப்படுத்த வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் – திருச்சி ரயில் மார்க்கத்தில், பெண்ணாடம் ரயில் நிலையம் வழியாக செல்லும் விழுப்புரம் – மதுரை; திருப்பாதிரிபுலியூர் – திருச்சி பாசஞ்சர் மற்றும் சென்னை – குருவாயூர்; குருவாயூர் – சென்னை செல்லும் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ், ராக்போர்ட், பல்லவன், அனந்தபுரி ஆகிய எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களும் நின்று செல்கின்றன.
இதனால் ரயில் நிலையத்திற்கு இருசக்கர மற்றும் வேன், கார்களில் பயணிகள் அதிகளவில் வந்து செல்கின்றனர். அவ்வாறு வாகனங்கள் வரும்போது எதிரே வாகனங்கள் வந்தால் ஒதுங்க இடவசதியின்றி போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதுடன் வாகனங்கள் சாலை பள்ளத்தில் கவிழும் நிலை உள்ளது. இதனால் ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் சாலையை அகலப்படுத்த ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.