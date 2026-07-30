விழுப்புரம் - தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயில் விருத்தாசலம் வரை நீட்டிக்கப்படுமா?; தலைநகர் சென்னைக்கு தினசரி சென்றுவர வாய்ப்பு
விழுப்புரம் - தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயில் விருத்தாசலம் வரை நீட்டிக்கப்படுமா?; தலைநகர் சென்னைக்கு தினசரி சென்றுவர வாய்ப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:55 AM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:55 AM
விருத்தாசலம்: விழுப்புரம் - தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயிலை, விருத்தாசலம் வரை நீட்டிப்பு செய்தால், கடலுார் உட்பட, 4 மாவட்ட மக்கள் சென்னைக்கு தினசரி சென்று வரும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தெற்கு ரயில்வே கோட்டத்தில், விருத்தாசலம் ரயில் நிலையம் பிரதானமாக உள்ளது. திருச்சி - சென்னை, கடலுார் - சேலம் ரயில்வே மார்க்கமாக, வந்தே பாரத், தேஜாஸ், ஹம்ஸப்பார் சிறப்பு ரயில்கள்; சூப்பர் பாஸ்ட், எக்ஸ்பிரஸ், பாசஞ்சர் மற்றும் சரக்கு ரயில்கள்; என தினசரி, 60க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் செல்கின்றன. இதன் மூலம் கல்வி, மருத்துவம், வணிகம் போன்ற தேவைகளுக்கு கடலுார் மாவட்டத்தை சு ற்றியுள்ள பெரம்பலுார், அரியலுார், கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட 4 மாவட்ட பயணிகள் பயனடைகின்றனர்.
3 மணிநேர பயணம் ஆனால், தலைநகரான சென்னைக்கு நேரடி ரயில் சேவை இல்லை. இதனால், திருச்சி மார்க்கத்தில் இருந்து வரும் ரயில்களில் முண்டியடித்தபடி பொதுப்பயண பெட்டிகளில் கால்கடுக்க பல மணி நேரம் நின்றபடி பயணிக்கும் அவலம் நீடிக்கிறது.
இதனால் முதியோர், நீரிழிவு போன்ற உபாதைகளுடன் அவதிப்படுவோர் 3 முதல் 4 மணி நேரம் வரை மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகின்றனர். மேலும், இயற்கை உபாதையுடன் பயணிக்கும்போது உடல் அளவிலும், மனதளவிலும் கடுமையாக பாதிக்கின்றனர்.
பாசஞ்சர் ரயிலை நீட்டித்தால் தீர்வு இதனை தவிர்க்கும் வகையில், விழுப்புரம் - தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயிலை நீட்டிப்பு செய்வதன் மூலம் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
தினசரி காலை, விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் காலை 5:20 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 8:30 மணிக்கு தாம்பரம் செல்லும் பாசஞ்சர் ரயில், விருத்தாசலத்தில் இருந்து அதிகாலை 4:30 மணிக்கு புறப்பட செய்யலாம்.
அதுபோல், தாம்பரத்தில் மாலை 6:00 மணிக்கு புறப்பட்டு, இரவு 9:30 மணிக்கு, விழுப்புரம் வரும் ரயில், விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்திற்கு இரவு 10:15 மணிக்கு வந்தடைய முடியும். இதனால், விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பயணிகளுக்கு நேரடி ரயில் சேவை கிடைக்கும். மேலும், 3 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நின்றபடி பயணிப்பதை தவிர்த்து, அமர்ந்து செல்ல வாய்ப்பாகும்.
கூடுதல் வருவாய்க்கு வாய்ப்பு பொதுவாக ரயில்வே நிர்வாகம் தரப்பில், பயணிகள் நலன் கருதி ரயில்களை இயக்கினால், வருவாய் இழப்பு ஏற்படாத வகையில் கணக்கிடப்படும். அதன்படி, விழுப்புரம் - தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயிலை, விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து நீட்டிப்பு செய்வதால் கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும். இது ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கும் நன்கு தெரியும்.
குறிப்பாக, விருத்தாசலம், திட்டக்குடி, வேப்பூர், மங்கலம்பேட்டை, ஸ்ரீமுஷ்ணம், நெய்வேலி மற்றும் மாவட்டத்தை ஒட்டியுள்ள அரியலுார் மாவட்டம் ஆண்டிமடம், செந்துறை; பெரம்பலுார் மாவட்டம் குன்னம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த கூத்தக்குடி, சின்னசேலம், மாம்பாக்கம் போன்ற பகுதிகளை சுற்றியுள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.
தினசரி நுாற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள், அரசு அலுவலர்கள், வணிகர்கள் பயனடையும் நிலை உருவாகும் என்பதால் மாதந்தோறும் கோடிக்கணக்கில் கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும். இதனால், ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கும் எந்தவித இழப்பும் ஏற்படாது.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இட நெருக்கடிக்கு கூடுதலான தீர்வு பொதுவாக கல்வி, மருத்துவம், வணிகம் போன்ற தேவைகளுக்கு தலைநகரான சென்னைக்கு செல்வோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இதனால், சென்னையில் இட நெருக்கடி, குடிநீர் தட்டுப்பாடு, டிராபிக் பிரச்னை போன்ற பல்வேறு இடர்பாடுகள் ஏற்படுகிறது. விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயிலை நீட்டிப்பதால், 4 மாவட்ட பயணிகள் தினசரி வீட்டிற்கு வந்து செல்ல முடியும். இதன் மூலம் உணவு, இருப்பிடம், குடிநீர், இட நெருக்கடி போன்ற பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கு ஒரு ரயில் மூலம் தீர்வு காண முடியும்.
எனவே, தலைநகரான சென்னைக்கு தினசரி சென்று வர விழுப்புரம் - தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயிலை நீட்டிப்பது குறித்து தெற்கு ரயில்வே கோட்ட அதிகாரிகள் பரிசீலனை செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
பார்லிமென்டில் பேசுவேன் இது குறித்து கடலுார் எம்.பி., விஷ்ணு பிரசாத் கூறுகையில், 'விழுப்புரம் - தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயிலை நீட்டித்தால், கடலுார் உட்பட நான்கு மாவட்ட மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த ரயிலை நீட்டிப்பு செய்வது கு றித்து பார்லிமென்டில் ரயில்வே அமைச்சரிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதுபோல், நாகர்கோவில் - சென்னை வந்தே பாரத் ரயில், விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லவும் பேச உள்ளேன். மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் கருதி ரயில் நிலைய முகப்பில் மூன்று சக்கர சைக்கிள் நிறுத்த நடவடிக்கை எடுத்தேன். பேட்டரி கார் பயன்பாடு குறித்து ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் பேசி நடவடிக்கை எடுப்பேன்' என்றார்.
பேட்டரி கார்கள் தேவை ரயில் பயணிகள் நலச்சங்க பொருளாளர் ஜியாவுதீன் கூறுகையில், 'விருத்தாசலத்தில் இருந்து நேரடி ரயில் சேவை இல்லாமல் பயணிகள் மிகவும் சி ரமப்படுகின்றனர். மிகப்பெரிய ரயில் நிலையமாக இருந்தாலும் பெரும்பாலான ரயில்கள் நின்று செல்வதில்லை. அதுபோல், வயதான பயணிகள் நடந்து சென்று வர பேட்டரி கார்கள் இயக்க வேண்டும். விழுப்புரம் - தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயிலை நீட்டிப்பு செய்தால், தினசரி 500க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுக்கு ரயில் சேவை கிடைக்கும். இது பயணிகளுக்கு அமர்ந்து செல்லும் வசதியை தருவ துடன், ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு கூடுதல் வருவாயை தரும்' என்றார்.