/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பெண், குழந்தையுடன் மாயம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:03 AM
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வடலூர்: பெண், கைக்குழந்தையுடன் மாயமானது குறித்து போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
வடலூர், காட்டுக்கொல்லை, சர்வோதயா நகரை சேர்ந்தவர் ரமேஷ், 34; கூலி தொழிலாளி. இவர் சமீபத்தில், வழக்கம் போல வேலைக்கு சென்று வீடு திரும்பினார். அப்போது வீட்டில் இருந்த அவரது மனைவி ஐஸ்வர்யா, 20; ஒன்றரை வயது மகள் அட்சயா ஆகியோர் மாயமானது தெரிய வந்தது.
பல இடங்களில் தேடியும் அவர்களை பற்றிய தகவல் தெரியவில்லை. இது குறித்து ரமேஷ் வடலுார் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.