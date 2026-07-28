வட்டி பிரச்னையில் பெண் தற்கொலை :'கந்துவட்டி' பெண் கைது
வட்டி பிரச்னையில் பெண் தற்கொலை :'கந்துவட்டி' பெண் கைது
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:28 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:22 PM
காட்டுமன்னார்கோவில்: கந்துவட்டி பிரச்னையில் பெண் தற்கொலை வழக்கில், கந்துவட்டி பெண் ஆசாமியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த குணவாசல் நடுத்தெருவை சேர்ந்த சிவராமன் மனைவி கீதாராணி 49; எம்.ஏ., பட்டதாரி.
இவரது கணவர் இறந்துவிட்டார். இரு பிள்ளைகள் வெளியூரில் படித்து வருவதால் கீதாராணி மட்டும் தனியாக இருந்து வந்தார்.
அதே ஊரைச் சேர்ந்தவர் பழனி மனைவி சபிதா 45; இவர் ஊரில் வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து வசூல் செய்து வருகிறார்.
கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு கீதாராணி, அதேப் பகுதியைச் சேர்ந்த மணிமொழி என்பவருக்கு சபிதாவிடம் இருந்து வட்டிக்கு ரூ.1,50,000 பணம் வாங்கி கொடுத்தார்.
வட்டிக்கு வாங்கிய மணிமொழி அசல் மற்றும் வட்டி சேர்த்து கடந்த மூன்று மாதங்களில் ரூ.1,98,000 பணத்தை கீதாராணி மூலம் சபிதாவிடம் திருப்பி கொடுத்துள்ளார்.
இதற்கு, சபிதா நீங்கள் கொடுத்த பணத்தை வட்டியில் தான் வரவு வைத்தேன், மேலும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டும் என கேட்டு வற்புறுத்தி வந்தார்.
இதனால் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு முன்விரோதம் ஏற்பட்டது. நேற்று முன்தினம் மாலை சபிதா, மணிமொழி வீட்டிற்கு பணம் கேட்க சென்றார்.
அப்போது அங்கு இருந்த கீதாராணியிடம், 'நீ தானே வட்டிக்கு பணம் வாங்கிக்கொடுத்தாய், நீ தான் பாக்கி பணத்தை தர வேண்டும்' என கேட்டு தகராறு செய்தார். அதற்கு கீதாராணி, '3 மாதத்தில் வட்டியாக ரூ.48,000 கொடுத்துள்ளோம். எப்படி மேலும் பணம் கொடுக்க முடியும்' என கேட்டுள்ளார்.
இதனால் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரம் அடைந்த சபிதா, கீதாராணியை ஆபாசமாக திட்டி, முடியை பிடித்து இழுத்து தாக்கி செத்துப்போ என மிரட்டினார்.
அப்போது அங்கு இருந்தவர்கள் இருவரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். இதனால் மனமுடைந்த கீதாராணி வீட்டிற்கு சென்று வீட்டின் மின்விசிறியில் புடவையால் துாக்குப்போட்டுக்கொண்டார்.
காலை நீண்ட நேரம் ஆகியும் வீட்டின் முன்கதவு திறக்காததால், சந்தேகமடைந்த பக்கத்து வீட்டினர் கதவை திறந்து உள்ளே சென்று பார்த்த போது, கீதாராணி துாக்கில் தொங்கியதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். தகவல் அறிந்த காட்டுமன்னார்கோவில் இன்ஸ்பெக்டர் பாபு மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு காட்டுமன்னார்கோவில் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தினர். இது குறித்து மகள் ஹரிணி 21; கொடுத்த புகாரின் பேரில் காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார், தற்கொலைக்கு துாண்டுதல், கந்துவட்டி பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிந்து, சபிதாவை கைது செய்தனர்.