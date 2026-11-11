தாலிக்கயிற்றில் சாவி சிக்கி இறுகி பெண் சாவு

UPDATED : நவ 10, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:55 PM
பண்ருட்டி: வீடு பூட்டும் போது சாவி, தாலி கயிற்றில் சிக்கி இறுகியதில் பெண் உயிரிழந்தாார்
பண்ருட்டி அடுத்த கானங்குப்பம் வடக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் செல்வராசு. இவரது மனைவி சாவித்திரி,56; இவர் கடந்த, 3 ம்தேதி காலை, 10:00 மணிக்கு வெளியே செல்ல வீட்டை பூட்டிய போது, சாவித்திரியின் தாலி கயிற்றில் வீட்டின் சாவி மாட்டிக்கொண்டது.
இதில் கழுத்து இறுகிய நிலையில் அவரே சமாளித்து உடனடியாக வீட்டை திறந்து சத்தம் போட்டு, மயக்க நிலையில் இருந்தார். உடனடியாக அக்கம், பக்கத்தினர் உதவிக்கு வந்து உடனடியாக பண்ருட்டி அரசு மருத்துவனைக்கு சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். பின் மேல்சிகிச்சைக்கு முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில் நேற்றுமுன்தினம் சிகிச்சை பலனின்றி சாவித்ரி இறந்தார். இதுகுறித்து காடாம்புலியூர் போலீசில் அவரது கணவர் செல்வராசு கொடுத்த புகாரின்பேரில் போலீசார் வழக்குபதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.