/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கார் மோதி பெண் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:08 AM
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நெல்லிக்குப்பம்.: சாலையில் நின்றிருந்த பெண் கார் மோதி இறந்தார்.
நெல்லிக்குப்பம் வைடிப்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் ராஜராம்,55; சர்க்கரை ஆலையில் கழிவு பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் ஒப்பந்த நிறுவன டிராக்டரில் டிரைவராக வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி விமலா,48; கடந்த 7 ம் தேதி தனது கணவரை பார்ப்பதற்காக ஆலையின் எதிரில் உள்ள சிமெண்ட் களத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்.
அவருக்கு முன்னால் ஒரு கார் நின்றிருந்தது. காரின் டிரைவர் விமலா நிற்பதை பார்க்காமல் காரை பின்னோக்கி வேகமாக எடுத்தார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக விமலா மீது கார் மோதியது. இதில் படுகாயம் அடைந்த விமலா கடலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் இறந்தார். நெல்லிக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.