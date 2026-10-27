கணவர் கண்ணெதிரில் மனைவி லாரி மோதி பலி

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ADDED : அக் 01, 2026 08:26 PM
கடலுார்: கடலுார் அருகே கணவருடன் பைக்கில் சென்ற பெண், லாரி மோதி இறந்தார்.
சிதம்பரம் அடுத்த தெற்கு பிச்சாவரத்தைச் சேர்ந்தவர் பார்த்திபன்,33; இவரது மனைவி கெஜலட்சுமி,28; இவர்கள் நேற்று முன்தினம் தங்களது ஒன்றரை வயது பெண் குழந்தையுடன், திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோவிலில் தரிசனம் செய்தார்.
பின்னர், விழுப்புரம்-நாகப்பட்டிணம் புறவழிச் சாலையில் பைக்கில் பிச்சாவரத்திற்கு புறப்பட்டனர்.
கடலுார் அடுத்த அன்னவல்லி மேம்பாலம் அருகே சென்றபோது, குழந்தைக்கு தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக பார்த்திபன் பைக்கை நிறுத்தினார்.
அப்போது, கெஜலட்சுமி கீழே இறங்கி நின்ற போது, பின்னால் வந்த லாரி, அவர் மீது மோதியது. இதில், தலையில் படுகாயமடைந்த அவரை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு, அவரை பரிசோதித்த டாக்டர், ஏற்கனவே கெஜலட்சுமி இறந்து விட்டதை உறுதி செய்தனர்.
இதுகுறித்து கடலுார் முதுநகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.