/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பைக்கில் தவறி விழுந்து பெண் சாவு
ADDED : ஆக 08, 2026 09:13 PM
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குறிஞ்சிப்பாடி: புவனகிரி தாலுகா, ஆலம்பாடி, சமத்துவபுரத்தை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி மனைவி தாமரைச்செல்வி, 55; இவர் நேற்று முன்தினம் காலை தனது மகன் தங்கமணி என்பவருடன் பைக்கில், செடல் திருவிழாவிற்கு சென்றார். கல்குணம் அருகே சென்றபோது தண்ணீர் குடிப்பதற்காக வாகனத்தை நிறுத்துமாறு, தங்கமணியிடம் கூறினார்.
பைக்கை நிறுத்திய உடன் இறங்கிய தாமரைச்செல்வி, நிலை தடுமாறி படுகாயமடைந்தார். உடன், குறிஞ்சிப்பாடி அரசு மருத்துவமனை கொண்டு சென்று பரிசோதித்ததில் அவர் இறந்தது தெரிய வந்தது. சம்பவம் குறித்து குறிஞ்சிப்பாடி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.