/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வாய்க்காலில் விழுந்த மூதாட்டி பலி
ADDED : அக் 28, 2026 07:23 PM
அ நிறம் | அளவு
சேத்தியாத்தோப்பு: கடலுார் மாவட்டம், சே்ததியாத்தோப்பு அடுத்த அருகே மேல்வளையமாதேவி கிராமத்தை சேர்ந்த ரங்கநாதன் மனைவி தில்லையம்மாள்,85; கடந்த 26 ஆம் தேதி மாலை வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்கு சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இன்று (அக்.,28) மாலை 4.00 மணியளவில் நெய்வேலி என்.எல்.சி., நிறுவனத்தின் புதிய பரவனாறு வாய்க்காலில் மூதாட்டி உடல் காணப்பட்டது.
சேத்தியாத்தோப்பு போலீசார் மூதாட்டி உடலை கைப்பற்றி சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
புகாரின் பேரில் சேத்தியாத்தோப்பு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.