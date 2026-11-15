/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ரயிலில் பெண் மாயம் போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 14, 2026 10:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:06 PM
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கடலுார்: ரயிலில் பெண் பயணி மாயமானது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், புதுப்பட்டிணத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன். இவரது மனைவி சத்யா,59; இருவரும் கடந்த 28ம் தேதி சென்னையில் உள்ள மகள் பிரியதர்ஷினியை பார்த்துவிட்டு கடந்த 11ம் தேதி, தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சோழன் விரைவு ரயிலில் தஞ்சாவூருக்கு புறப்பட்டனர்.
கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நின்று புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் சத்யாவை காணவில்லை. ராஜேந்திரன் பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
புகாரின் பேரில், கடலுார் முதுநகர் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, சத்யாவை தேடி வருகின்றனர்.