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பைக் மீது கார் மோதி பெண் பலி: 2 பேர் படுகாயம்

பைக் மீது கார் மோதி பெண் பலி: 2 பேர் படுகாயம்

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:37 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:33 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:37 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:33 PM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே பைக் மீது அடையாளம் தெரியாத கார் மோதி இளம்பெண் இறந்த நிலையில், 2 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் அடுத்த புதுக்கூரைப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் ஜெயகிருஷ்ணன், 31; இவரது மனைவி பிரேமா, 30; இந்த தம்பதிக்கு, மகிழ்வேலன் என்ற ஒன்றரை வயதுடைய, ஆண் குழந்தை உள்ளது. இருவரும் சென்னையில் தங்கி, தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தனர்.

விடுமுறைக்கு ஊருக்கு வந்த இருவரும், கைக்குழந்தையை பெற்றோர் வீட்டில் விட்டுவிட்டு, நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணிக்கு சென்னைக்கு, ஜெயகிருஷ்ணனின் சகோதரர் ஹரிகிருஷ்ணனனுடன், 29; பைக்கில், வீட்டில் இருந்து கிளம்பினர்.

இந்த பைக்கை ஹரி கிருஷ்ணன் ஓட்டி சென்ற நிலையில், விருத்தாசலம் - கடலுார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், புதுக்கூரைப்பேட்டை மேம்பாலத்தின் மீது வந்தபோது, எதிர்திசையில் அதிவேகமாக வந்த கார், பைக் மீது மோதியது.

இதில், பைக்கில் பின்னால் அமர்ந்திருந்த பிரேமா, மேம்பாலத்தில் இருந்து துாக்கி கீழே வீசப்பட்டார்.

படுகாயமடைந்த மூவரும், விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். மேல் சிகிச்சைக்கு பெரம்பலுார் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரேமா, நேற்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.

விபத்து ஏற்படுத்திய கார் நிற்காமல் சென்றதால், அடையாளம் தெரியவில்லை. இது குறித்து விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

கடலுார் - விருத்தாசலம் நெடுஞ்சாலையில், பொன்னாலகரம் டோல்கேட்டில் 24 மணி நேரமும் கேமரா மூலம் வாகனங்கள் தணிக்கை செய்யப்படுகிறது. இதனால், விபத்து ஏற்படுத்திய வாகனம் கடந்து சென்றிருந்தால் எளிதில் தெரிய வாய்ப்புள்ளது. மாறாக, கிராம சாலைக்குள் சென்றிருந்தால், அந்தந்த எல்லைகளில் உள்ள சிசிடிவி., கேமராக்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

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