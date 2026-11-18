/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பெண் சாவு: போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : நவ 18, 2026 10:00 PM
ADDED : நவ 18, 2026 10:00 PM
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விருத்தாசலம்: ஆஸ்துமா நோயால் அவதிப்பட்டு வந்த பெண் இறந்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மங்கலம்பேட்டை அடுத்த சின்னபரூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பாண்டியராஜன் மனைவி ரோஜா,31;திருமணமாகி 12 ஆண்டாகும் இவர்களுக்கு 3 குழந்தைகள் உள்ளனர்.
ரோஜா கடந்த ஓராண்டாக ஆஸ்துமா, ரத்த கொதிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில் வீட்டில் இருந்த ரோஜாவிற்கு திடீரென மயக்கம் ஏற்பட்டது.
உடன் அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு, அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள், ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதை உறுதிெ சய்தனர்.
மங்கலம்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.