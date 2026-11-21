UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:37 PM
கடலுார்: கோவில் விழாவில் குழந்தை கழுத்தில் இருந்த ஒரு சவரன் செயினை பறித்த பெண்ணை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார், முதுநகர் மாலுமியார்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் குறிஞ்சிசெல்வம் மனைவி சந்தியா,27; இவர், தனது இரண்டரை வயது குழந்தையுடன் கடந்த 15ம் தேதி, முதுநகர் முத்துகுமார சுவாமி கோவிலில் நடந்த கந்த சஷ்டி விழாவில் பங்கேற்றார். கூட்ட நெரிசலில் குழந்தை கழுத்தில் இருந்த ஒரு சவரன் செயின் திருடு போனது.
இதுகுறித்து சந்தியா அளித்த புகாரின் பேரில், முதுநகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில் கிடைத்த தகவலின் பேரில் நேற்று பெரிய காரைக்காடு சுப்ரமணி மனைவி செல்வி,58; என்பவரை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், அவர் குழந்தையிடம் செயினை திருடி, அதனை ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு விற்று பணத்தை வீட்டில் வைத்திருப்பதை ஒப்புக் கொண்டார்.
அதன்பேரில் போலீசார், செல்வியை கைது செய்து, பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.