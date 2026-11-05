கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பெண் தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு
கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பெண் தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு
ADDED : நவ 02, 2026 06:46 PM
கடலுார்: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் பெண் ஒருவர் தீ குளிக்க முயன்ற சம்பவத்தால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,2) வாராந்திர பொதுமக்கள் குறை கேட்பு கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமை தாங்கி, பொதுமக்களிடம் மனுக்கள் பெற்றார். அப்போது, பெண் ஒருவர் தீக்குளிக்க முயன்றார். அவரை அங்கிருந்த போலீசார், அந்த பெண்ணை அப்புறப்படுத்தி விசாரித்தனர்.
அதில், அவர் பண்ருட்டி, திருவாமூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்தன் மனைவி ஜெயலட்சுமி,54; என்பதும், கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த 2014ம் ஆண்டு முதல் ஒப்பந்த துப்புரவு பணியாளராக பணி புரிந்து வருகிறார். கணவருக்கு உடல் நிலை சரியில்லாததால் வெளியூரில் தங்கி சிகிச்சை பெற 2 நாள் விடுப்பு எடுத்தார்.
மறுநாள் வேலைக்கு சென்ற போது, மேலாளர், வேலை வழங்காமல் அலைகழித்தார். இதுகுறித்து பலமுறை மனு அளித்து நடவடிக்கை எடுக்காததால், மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றது தெரிந்தது. உடன், அவரை போலீசார் எச்சரித்து, மனுவை வாங்கிக் கொண்டு அனுப்பினர்.