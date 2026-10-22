பிளஸ் நிறுவனம் சார்பில் மகளிர் பயிற்சி முகாம்

UPDATED : அக் 09, 2026 03:57 PM
ADDED : அக் 09, 2026 03:54 PM
கடலுார்: சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பிளஸ் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் மகளிர் குழுவினருக்கு ஒருங்கிணைத்த சமூக மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நிதி அறிவுட்டல் குறித்த பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
புதுச்சேரி குடும்ப முன்னேற்ற கூட்டுறவு சிக்கன சேமிப்பு நாணய சங்க நிறுவனர் அந்தோணிசாமி, சேமிப்பு மற்றும் நிதி சிக்கனம் குறித்து பயிற்சி அளித்தார். பால்ராஜ் குமார், உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் மூலதனம் செய்வோம் என்ற தலைப்பில் பயிற்சி அளித்தார். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக இணைப் பதிவாளர் ஜெகதீஸ்வரன், தமிழகத்தில் சுய உதவிக் குழுக்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசினார். பல்கலைக்கழக சமூகவியல் துறைத் தலைவர் முத்துக்குமார், பாலமுருகன், மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் கண்ணன், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் அருள் செல்வம், தாகூர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். குச்சிபாளையம், பிள்ளையார்குளம் உட்பட பல்வேறு கிராம மகளிர் குழுவினர் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை பிளஸ் திட்ட மேலாளர் ஹெலன், பணியாளர்கள் சாமுவேல், இளங்கோவன், யோகேஸ்வரன், தனிஸ்லாஸ், கிருஷ்ணவேணி, பிரியங்கா செய்திருந்தனர்.