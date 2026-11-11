நடுவீரப்பட்டு–பாலுார் புதிய உயர்மட்ட பால இணைப்பு சாலை பணி மந்தம்
நடுவீரப்பட்டு–பாலுார் புதிய உயர்மட்ட பால இணைப்பு சாலை பணி மந்தம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:14 PM
நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டு–பாலுார் இடையில் கெடிலம் ஆற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய உயர்மட்ட பாலத்தின் இணைப்பு சாலை பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
நடுவீரப்பட்டு–பாலுார் இடையில் உள்ள கெடிலம் ஆற்றில் கடந்த 1967 ம் ஆண்டு உயர்மட்ட பாலம் கட்டப்பட்டது.
இந்த பாலத்தின் வழியாக நடுவீரப்பட்டு, சி.என்.பாளையம், பத்திரக்கோட்டை, குமளங்குளம் உள்ளிட்ட, 50 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் தினமும் கடலுார்,பண்ருட்டி செல்லவும், பாலுார், மேல் பட்டாம்பாக்கம் சுற்றியுள்ள பொதுமக்கள் குறிஞ்சிப்பாடி செல்லவும் இந்த பாலத்தினை அதிகளவு பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த உயர்மட்ட பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் கடந்தாலும், மழைக்காலத்தில் ஆற்றில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதாலும் பாலம் வலுவிழந்தது.
ஆகையால் பொதுமக்கள் விடுத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் தற்போதுள்ள உயர்மட்ட பாலத்தின் பக்கத்திலேயே கடந்த, 2023 ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நபார்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.19 கோடியே 62 லட்சம் மதிப்பில் கடந்த தி.மு.க.,ஆட்சியில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு புதிய பாலம் கட்ட கட்டுமான பணிகள் துவங்கியது. இந்த புதிய உயர்மட்ட பாலம் கட்டி முடிக்க 25 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
புதிய உயர்மட்ட பாலம் கட்டுமான பணிகள் அரசால் வழங்கப்பட்ட கால அவகாசத்திற்குள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டது.
ஆனால் பாலத்தின் இருபுறமும் இணைப்பு சாலை மற்றும் சர்வீஸ் சாலை அமைக்கும் பணிகள் பணி துவங்குவதில் இழுபறி நீடித்து வந்தது.தற்போது கடந்த இரண்டு மாதங்களாக இணைப்பு சாலை பணிகள் துவங்கி,ஆமை வேகத்தில் நடந்து வருகிறது.
புதிய பாலத்தின் நடுவீரப்பட்டு பகுதியில் சர்வீஸ் சாலை அமைக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த புதிய பாலத்தின் பக்கத்தில் நுாற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் கரும்பு,நெல் உள்ளிட்ட பயிர்களை பயிர் செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலத்தில் விளையும் நெல்களை அறுவடை செய்யும் இயந்திரமும், அறுவடை செய்யப்பட்ட கரும்புகளையும் டிராக்டர்களிலும் இந்த சர்வீஸ் சாலை வழியாக தான் வெளியில் எடுத்து வரவேண்டும்.ஆகையால் இந்த பாலத்தின் சர்வீஸ் சாலைகளை அகலமாக அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.மேலும் இப்பகுதியில் தான் புகழ்பெற்ற பெரியாண்டவர் கோவில் உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆகையால் மாவட்ட நிர்வாகம் புதிய உயர்மட்ட பாலத்தின் இணைப்பு சாலை மற்றும் சர்வீஸ் சாலை பணிகளை விரைந்து முடித்து பாலத்தினை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.