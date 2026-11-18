மஞ்சள் நிறத்தில் குடிநீர்: நெல்லிக்குப்பம் நகர மக்கள் அவதி
மஞ்சள் நிறத்தில் குடிநீர்: நெல்லிக்குப்பம் நகர மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 18, 2026 10:58 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:36 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பத்தில் குடிநீர் மஞ்சள் நிறத்தில் வருவதால், மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
நெல்லிக்குப்பம் தனியார் சர்க்கரை ஆலையை ஒட்டி திருவள்ளுவர் நகர், மோரைஎவரெட்புரம் உட்பட பல பகுதிகள் உள்ளது. இங்கு பல ஆயிரம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஆலை நிர்வாகம் சார்பில் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று (நவ.,17) மாலை முதல் ஆலை மூலம் வழங்கும் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்து வருகிறது. இதை குடிக்கவோ, சமையலுக்கு பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மோசமான நிலையில் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் குடிநீருக்கு அவதிப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இது பற்றி அப்பகுதி மக்கள் புகாரின் பேரில் குடிநீருடன் எந்த இடத்தில் கழிவுநீர் கலக்கிறது என ஆலை நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். உடனடியாக கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்து முறையாக குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.