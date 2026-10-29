அரசு ஆற்றுப்படுத்துனர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

UPDATED : அக் 28, 2026 04:48 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:44 PM
கடலுார்: அன்னை சத்யா அரசினர் குழந்தைகள் இல்லத்தில் ஆற்றுப்படுத்துனர் (கவுன்சிலிங்) பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இது குறி்த்து கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
கடலுார் மாவட்டம், அன்னை சத்யா அரசினர் குழந்தைகள் இல்லத்தில் தங்கியுள்ள குழந்தைகளுக்கு ஆற்றுப்படுத்துனர்கள்(கவுன்சிலர்கள்) மூலம் மதிப்பூதிய அடிப்படையில் ஆற்றுப்படுத்துதல் (கவுன்சிலிங்) சேவை வழங்கிட காலியாக உள்ள 2 ஆற்றுப்படுத்துனர்கள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இப்பதவிக்கு தகுதியான உளவியல் மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துதலில் முதுகலைப்பட்டம் பெற்ற நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் கீழ்கண்ட முகவரியில் 13.11.2026 அன்று மாலை 05.30 மணிக்குள் கிடைக்குமாறு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர்கள் சுயமுகவரியிட்ட விண்ணப்பத்துடன் தங்களுடைய அனைத்து சான்றிதழ்களின் ஜெராக்ஸ் காப்பி இணைத்து அனுப்பப்பட வேண்டும். தேர்வு செய்யப்படும் ஆற்றுப்படுத்துனர்களுக்கு வருகையின் அடிப்படையில் 180 நாட்களுக்கு (ஒரு ஆண்டிற்கு நாட்களுக்கு மிகாமல் இரு தினங்களுக்கு ஒரு முறை வீதம்) மதிப்பூதிய அடிப்படையில் ஒரு வருகைக்கு 1000 ரூபாய் வழங்கப்படும்.
மேலும் விவரம் வேண்டுவோர் சம்பந்தப்பட்ட கண்காணிப்பாளரை தொடர்பு கொண்டு தெளிவு பெறலாம்.
விண்ணப்பம் அனுப்பப்பட வேண்டிய முகவரி அன்னை சத்யா அரசினர் குழந்தைகள் இல்லம், (அரசு சேவை இல்ல வளாகம்), நெல்லிக்குப்பம் மெயின் ரோடு, செம்மண்டலம் கடலுார் – 607 001 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். மேலும், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர வேண்டும். தகுதி மற்றும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நியமனம் அமையும். இது குறித்து அரசின் முடிவே இறுதியானது என கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.