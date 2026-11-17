வலைத்தளங்களில் வருவதை வைத்து கேள்வி கேட்டால் ஆட்சி நடத்த முடியாது; அமைச்சர் ஷாஜகான் பேட்டி
வலைத்தளங்களில் வருவதை வைத்து கேள்வி கேட்டால் ஆட்சி நடத்த முடியாது; அமைச்சர் ஷாஜகான் பேட்டி
UPDATED : நவ 16, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:34 PM
கிள்ளை: சமூக வலைத்தளங்களில் வருவதற்கெல்லாம் கேள்வி கேட்டால் அரசை நடத்த முடியாது என அமைச்சர் ஷாஜகான் கூறினார்.
கடலுார் மாவட்டம், ிதம்பரம் அடுத்த சி.முட்லுாரில் உள்ள அரசு கல்லுாரியில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மை நலத்துறை சார்பில் ரூ.3.96 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள சமூக நீதி கல்லுாரிமாணவிகள் விடுதி திறப்பு விழா நடந்தது.
கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமையில் விடுதியை திறந்து வைத்த சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது;
இன்றைய நவீன தொழில் நுட்பத்தில் ரீல்ஸ் என்பது செய்திகளையும், காட்சிகளையும் கொண்டு சேர்க்கக் கூடியது. புதிய ஆட்சி அமைந்து, 6 மாதத்தில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களையும், நலத்திட்டங்களையும் அறிவித்துள்ளது.
அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு, எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம், அந்த அமைச்சர் என்ன செய்தார். இந்த அமைச்சர் என்ன செய்திருக்கிறார் என்கிறார்கள். அமைச்சர் வன்னியரசு ஒரு பகுதிக்கு போகிறார். போட்டோ எடுத்து போடுகிறார். இதில் என்ன தவறு கண்டார்கள் என்பது தெரியவில்லை. இதுபோன்ற சிறுபிள்ளைத்தனமான விமர்சனங்களை நிறுத்தி விட்டு மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களை வைத்தால் ஆட்சியாளர்கள் ஏற்று செயல்பட தயாராக உள்ளோம்.
கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு அமைச்சர்கள் நூற்றுக்கணக்கான கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துள்ளார்கள். அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்து அதற்கான புகாரை, கலெக்டர் அளித்தால் நிச்சயமாக முதல்வர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார்.
சமூக வலைத்தளங்களில் வருவதை எல்லாம் வைத்துக்கொண்டு கேள்வி கேட்டால் அரசை நடத்த முடியாது. இதுபோல் நடந்தது என கலெக்டர் கூறியிருக்கிறாரா? சமூக வலைத்தளங்களில் யார், யாரோ எழுதுவதற்கெல்லாம் அரசு அதிகாரிகளும், அமைச்சர்களும் பதில் அளித்துக் கொண்டிருக்க நேரமில்லை. அப்படி ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தால் கலெக்டர் தான் புகார் அளிக்க வேண்டும் என்றார்.