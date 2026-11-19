ADDED : நவ 18, 2026 04:28 PM
விருத்தாசலம்: பைக்கில் ஹான்ஸ் கடத்திய வடமாநில வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருத்தாசலம் இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு மற்றும் போலீசார் இன்று (நவ.,18) புதுக்கூரைப்பேட்டை பகுதியில் வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த டி.என்.31சி.டி.8165 பதிவெண் கொண்ட பைக்கை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அதில், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஹான்ஸ் பொருட்கள் கடத்தி சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, பைக்கில் வந்தவரை விசாரித்தனர். அதில், அவர் ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜலுார் மாவட்டம், ஜந்துார் கிராமத்தை சேர்ந்த மெக்சிங் மகன் மகேந்திர சிங்,32; என்பது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து மகேந்திர சிங்கை கைது செய்து, அவரிடம் இருந்த ரூ.6 ஆயிரம் மதிப்பிலான ஹான்ஸ் பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர். தப்பியோடிய நெய்வேலி சண்முகத்தை தேடிவருகின்றனர்.