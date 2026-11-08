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பைக்கில் டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் கடத்திய வாலிபர் கைது

பைக்கில் டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் கடத்திய வாலிபர் கைது

ADDED : நவ 07, 2026 04:54 PM

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ADDED : நவ 07, 2026 04:54 PM

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விருத்தாசலம்: பைக்கில் டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் கடத்திச் சென்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கருவேப்பிலங்குறிச்சி சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாக்கியராஜ் மற்றும் போலீசார் இன்று (நவ.,7) தேவங்குடி – காவனுார் பிரிவு சாலையில் வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, அவ்வழியாக வந்த பைக்கை சோதனை செய்தனர். அதில், டாஸ்மாக் மதுபாட்டில் கடத்தி சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விசாரணையில் அவர், காவனுார், அம்பேத்கர் நகர் அருள்ஜோதி மகன் மகேஷ், 33, என்பது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து மகே ைஷ கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்த 18 குவாட்டர் பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

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