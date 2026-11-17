2ம் கணவரிடம் ஏற்பட்ட தகராறில் இளம்பெண் துாக்கிட்டு தற்கொலை
2ம் கணவரிடம் ஏற்பட்ட தகராறில் இளம்பெண் துாக்கிட்டு தற்கொலை
UPDATED : நவ 16, 2026 03:47 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:44 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: இரண்டாவது கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறில் துாக்கு போட்டு தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
ஈரோடு மாவட்டம், கருங்கல்பாளையத்தை சேர்ந்தரவ் சண்முகவடிவேல் மகள் வைஷ்ணவி,24; 2018 ம் ஆண்டு திருமணமாகி 7 வயதில் மகன் உள்ள நிலையில், கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த 2023ம் ஆண்டு மகனை, கணவரிடம் விட்டுவிட்டு, தாய் வீட்டிற்கு சென்றார்.
அங்கு, அதேபகுதியில் வசித்து கடலுார் மாவட்டம், அகரபுத்துாரைச் சேர்ந்த குப்புசாமி மகன் அருள்ஜோதி,37; என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்படடது. அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த 2024ம் ஆண்டு இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டு, அகரபுத்துாரில் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஒன்றரை வயதில் ஆண் குழந்தை உள்ளது.
இந்நிலையில் தம்பதிக்குள் ஏற்பட்ட குடும்ப பிரச்னை காரணமாக விரக்தியடைந்த வைஷ்ணவி கடந்த 10ம் தேதி வீட்டிலேயே துாக்கு போட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். அவரை, அக்கம் பக்கத்தினர் காப்பாற்றி காட்டுமன்னார்கோவில் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த வைஷ்ணவே நேற்று முன்தினம் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
இதுகுறித்து அவரது தாய் ஜெயசித்ரா அளித்த புகாரின்பேரில் சோழத்தரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.