அக்காள் கணவரை மணந்த இளம்பெண் குடும்ப பிரச்னையில் தற்கொலை
அக்காள் கணவரை மணந்த இளம்பெண் குடும்ப பிரச்னையில் தற்கொலை
UPDATED : நவ 16, 2026 06:43 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:38 PM
பெண்ணாடம்: அக்காள் கணவரை இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொண்ட இளம்பெண், குடும்ப பிரச்னையில் தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
பெண்ணாடம் அடுத்த தாழநல்லுாரைச் சேர்ந்தவர் அரவிந்தன்,33; இவருக்கும் கோனுாரைச் சேர்ந்த சுப்ரமணியன் மூத்த மகள் அனிதாவுக்கும் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமாகி, ஒரு மகன் உள்ளார். அப்போது, தனது மாமனார் வீட்டிற்கு சென்று வரும்போது அனிதாவின் சகோதரி வனிதாவை காதலித்த அரவிந்தன் கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார். அதில், 2 மகன் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், வனிதாவுக்கும், அரவிந்தனுக்கும் அடிக்கடி குடும்ப பிரச்னை ஏற்பட்டு வந்தது. கடந்த 10ம் தேதி மீண்டும் அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது. மனமுடைந்த வனிதா,23; வீட்டில் வைத்திருந்த களைக்கொல்லி மருந்து குடித்து மயங்கி விழுந்தார்.
அவரை, அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இரவு இறந்தார்.
வனிதாவின் தந்தை சுப்ரமணியன் கொடுத்த புகாரின்பேரில், பெண்ணாடம் போலீசார் சந்தேக மரணம் பிரிவில் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர். மேலும், வனிதாவிற்க திருமணமாகி 6 ஆண்டுகள் ஆவதால் ஆர்.டி.ஓ., விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.