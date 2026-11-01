/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:54 PM
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விருத்தாசலம்: செங்கல்லால் பெண்ணை தாக்கிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருத்தாசலம் மேட்டு காலனியை சேர்ந்தவர் பூமாலை மனைவி அம்சவள்ளி, 40; இவர் கடந்த அக்., 30ம் தேதி வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது, ஆலிச்சிக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்த சக்திவேல், 35; என்பவர் அவருக்கு தரவேண்டிய ரூ.10 ஆயிரம் பணத்தை கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு அம்சவள்ளி, தனது கணவர் வந்தவுடன் கேட்க சொன்னார். இதில், ஆத்திரமடைந்த சக்திவேல், அம்சவள்ளியை அசிங்கமாக திட்டி செங்கல்லால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.இதில் காயமடைந்த அம்சவள்ளி விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சக்திவேலை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.