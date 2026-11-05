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பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் கைது

பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் கைது

ADDED : நவ 04, 2026 02:17 PM

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ADDED : நவ 04, 2026 02:17 PM

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கிள்ளை: பெண்ணை தாக்கிய, வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கிள்ளை அடுத்த தில்லைவிடங்கன் தெற்கு தெருவை சேர்ந்தவர் தமிழ்ஒலி,50; இவருக்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த ஜோதிபாசுக்கும் இடப்பிரச்சனை காரணமாக முன்விரோதம் உள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் தமிழ்ஒலி வயலில் ஆடு மேய்ந்தது சம்மந்தமாக பொதுவாக திட்டினார்.

தமிழ்ஒலி தங்களை திட்டுவதாக கருதி ஆத்திரமடைந்த ஜோதிபாசு மற்றும் அவரதுமனைவி உமா, மகன் மதன்ராஜ் ஆகியோர் தமிழ்ஒலி வீட்டிற்கு சென்று, அங்கிருந்த அவரது மனைவி சரிதாவை ஆபாசமாக திட்டி தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.

புகாரின் பேரில் கிள்ளை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மதன்ராஜை, 20; கைது செய்தனர். ஜோதிபாசு, உமாவை தேடிவருகின்றனர்.

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