/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் கைது
ADDED : நவ 04, 2026 02:32 PM
அ நிறம் | அளவு
விருத்தாசலம்: போதையில் பெண்ணை தாக்கிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மங்கலம்பேட்டை அடுத்த எம்.பரூரை சேர்ந்தவர் இளமாறன் மனைவி சினேகா, 23. இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு 8:00 மணியளவில் வீட்டில் தனியாக இருந்தார். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த சிங்காரவேல் மகன் சரவணகுமார், 32; மதுபோதையில் சினேகா வீட்டிற்கு சென்று, ஆபாசமாக திட்டினார்.
அதனை கண்டித்த சினேகாவை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். சத்தம் கேட்டு வந்த சினேகா மாமனார், மாமியாரையும் தாக்கினார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மங்கலம்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சரவணகுமாரை கைது செய்தனர்.