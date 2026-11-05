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பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் கைது

பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் கைது

ADDED : நவ 04, 2026 02:32 PM

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ADDED : நவ 04, 2026 02:32 PM

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விருத்தாசலம்: போதையில் பெண்ணை தாக்கிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மங்கலம்பேட்டை அடுத்த எம்.பரூரை சேர்ந்தவர் இளமாறன் மனைவி சினேகா, 23. இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு 8:00 மணியளவில் வீட்டில் தனியாக இருந்தார். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த சிங்காரவேல் மகன் சரவணகுமார், 32; மதுபோதையில் சினேகா வீட்டிற்கு சென்று, ஆபாசமாக திட்டினார்.

அதனை கண்டித்த சினேகாவை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். சத்தம் கேட்டு வந்த சினேகா மாமனார், மாமியாரையும் தாக்கினார்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மங்கலம்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சரவணகுமாரை கைது செய்தனர்.

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