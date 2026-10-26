/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பைக் திருடிய வாலிபர் கைது
ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
அ நிறம் | அளவு
நெல்லிக்குப்பம்: பைக் திருடிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த மேல்பட்டாம்பாக்கம், மார்க்கெட் தெருவை சேர்ந்தவர் விஷ்ணுகுமார்,23; தனியார் நிறுவன ஊழியர். நேற்று (அக்.,24) இரவு இவர் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தி வைத்திருந்த பைக் மாயமானது.
விஷ்ணுகுமார் தனது வீட்டில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை பார்த்த போது, இன்று (அக்.,25) அதிகாலை 1:00 மணிக்கு மேல்பட்டாம்பாக்கம், சபை தெருவை சேர்ந்த செல்வம் மகன் செல்வமணி, 22; என்பவர், பைக்கை திருடி சென்றது தெரிந்தது.
புகாரின் பேரில், நெல்லிக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து செல்வமணியை கைது செய்து பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.